7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة إنقاذ طفل من موت محقق بعد سقوطه من شرفة بيته في تركيا

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثقت كاميرا مراقبة مقطع فيديو بأحد الأحياء الشعبية بتركيا، لحظة إنقاذ عدد من الرجال لطفل صغير من موت محقق بعد سقوطه من شرفة بيته.

وبين المقطع لحظة تجمع عدد من الرجال والشباب أمام أحد المنازل بعد أن علق طفل صغير في شرفة بيته، وبقى معلقاً لوقت ليس بالقليل وفي إنتظاره الرجال والشباب لإلتقاطه، ثم جاء رجلاً أخر ولحظة وصوله سقط الطفل والتقته بين يديه، وإنقاذه من موت محقق.

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