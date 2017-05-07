7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مهارات استثنائية من نيمار في مباراة برشلونة وفياريال

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الأسباني، مهارات ولقطات رائعة خلال مباراة فريقه مع فياريال التي جمعتهما على ملعب الكامب نو لحساب الجولة رقم 36 من منافسات الدوري الإسباني.

وكان اللقاء قد شهد تفوق البارسا بنتيجة 4 ـ 1، ونجح نيمار دا سيلفا في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعدما تلقى كرة بينية من ليونيل ميسي ليتحكم بها ويضعها في مرمى فياريال.

وشهدت أحداث الشوط الثاني قيام نيمار بالعديد من المراوغات الساحرة للاعبي فياريال، والتي استحوذت على إعجاب الجماهير الحاضرة في ملعب الكامب نو.

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