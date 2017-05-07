صور | محافظ ينبع يدشن أسبوع أرامكو بالمنطقة التاريخية

(أنحاء) – ينبع : ــ
دشن محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم صباح اليوم اسبوع ارامكو التثقيفي عن الحرائق وذلك بالمنطقة التاريخية ، ويستمر لمدة اسبوع يقدم من خلالها بؤامج وفقرات توعوية عن كيفية تفادي حدوث الحرئق او كيفية التعامل معها عند حدوثها.
وامتدح محافظ ينبع مبادرة ارامكو التثقيفية عن الحرائق وقال اننا نتطلع لمثل هذه الفعاليات التثقيفية بهذا المستوى العالي من التنظيم وهو سمة من سمات اي مشروع تنفذه ارامكو مشيرا الى ان تفاعل الشركات الكبرى بمحافظة ينبع في الفعاليات والمناسبات يأتي انطلاقا من استشعارها بأهمية دور المسئولية الاجتماعية في شتى المجالات وبمختلف الفعاليات.
من جهته جدد مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع سامر العنيني عزمهم جعل المنطقة التاريخية محط انظار والوجهة الرئيسية لاهالي ينبع وزوارها بتكثيف الانشطة والفعاليات السياحية التي تلعب دورها مهما في جذب الزوار للمنطقة وبالتالي تنعكس ايجابا على العاملين بالاسواق الشعبية والحرف اليدوية والاسر المنتجة وتعيد الحياة بشكلها القديم لهذه المنطقة المهمة، واعدا بتقدم كل مايمكن لتسهيل مهمة الراغبين في تنظيم فعاليات ثقافية وسياحية بالمنطقة وذلك وصولا للهدف المنشود.
هذا وقد شهد الافتتاح عدد من مديري الادارات الحكومية والاجهزة الامنية والمرور ، وتقدم ارامكوا لزوارها عددا من الفعاليات الثقافية وبروفات حية لكيفية التعامل مع الحرائق.