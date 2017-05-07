7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أخيراً.. المرأة ولية أمرها

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

وهاقد صدر القرار السامي من خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة من الخدمات الحكومية دون اشتراط موافقة ولي الأمر، ليصبح بذلك تاريخ الثامن من شعبان هذا العام  يوما تاريخيا في حياة كل امرأة سعودية بكل فخر، لقد ظل التفاؤل يلهم العديد من الحقوقيين والكتاب طوال عقدين لمواصلة مشوارهم الوطني الإنساني في إسقاط هذا القانون ومخاطبة المسؤول وتوعية المجتمع بتبعات نظام ترك مئات من النساء منسيات في أيادي أولياء لا يردعهم لا خوف من الله ولا إنسانية في التسلط على قريباتهم لأغراض مادية او اجتماعية، كانت الكثيرات ممن كان قدرهن بأن يعيشن تحت سلطة معتل نفسي وعقلي او مدمن مختل، تبقى مصائرهن مرتبطة بمزاجية هذه الحالات العصية على التعامل الفردي مهما بلغت من صبر وحكمة.

من المؤسف أن يجهل الكثير في مجتمعنا الهدف الإنساني النبيل خلف المطالبات الحثيثة لأن تتولى المرأة شؤنها الشخصية بنفسها، وربطها بشكل مباشر بالتمرد والانفلات الأخلاقي، والمعيب هو التهجم على جميع من يبدي رأياً في هذه القضية ووصفه بالعمالة لأجندات خارجية أو بقلة الأصل والدين او الأخلاق، وهذا التشويه غالباً أتى بعد حملات تضليلية شرسة من فئة تدعي الوصاية على المجتمع جميعه، وفئة أخرى لا رأي لها تنقاد خلف الرفض الأعمى لكل مالا يخدمها بشيء.

لب القرار هو استخراج المرأة لجميع وثائقها الرسمية وإدارة أملاكها وتقرير حقها في التعليم والعلاج والوظيفة بنفسها، لينتقل المجتمع تدريجياً في شكله الاجتماعي من التصنيف على حسب الجنس الى التكاملية والمشاركة الفعلية بين الجنسين، وهو ما يضمن حق الطرفين –المرأة والرجل-في المسؤولية الاجتماعية والفردية، ويعيد المجتمع الى الشكل الإنساني الطبيعي الذي لا وصاية فيه ولا تمرد، بل مشاركة واحترام ونظام.

هذا القرار التاريخي هو تمهيد وتأسيس لجملة التغييرات التي تمضي فيها الدولة الرشيدة نحو التحول الوطني بمراحله الثلاث كما أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان في ظهوره الأخير، وهو تسهيل لنقلة اقتصادية نسائية كبيرة، تكون فيها المرأة السعودية شريك بنسبة تصل الى 45% من اليد العاملة في سوق العمل، وهو ما استوجب تغييرات تخدمها اقتصادياً واجتماعياً، وتعود بالمردود على وطنها وأسرتها ونفسها بما لا يتعارض مع التشريعات الإسلامية السمحة.

سوف تثبت المرأة السعودية كما كانت دائماً لمجتمعها ونفسها بأنها أهل للمسؤولية ولديها من الطاقة والابداع ما سيؤثر بلا شك في التغيير الإيجابي اجتماعياً واقتصادياً، والتفاؤل كبير ببلوغ أخر طريق الألف ميل عما قريب، فأطال الله بقاءك وعافيتك أيها الملك العادل الحكيم سلمان.

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