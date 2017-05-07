7 مايو 2017 مـ / موافق 11 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعادة تشكيل مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – الرياض : ــ

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل، قراراً بإعادة تشكيل مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، برئاسة معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير، ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مطلع شهر مايو 2017م.

ونص القرار على عضوية كلاً من أصحاب المعالي والسعادة معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نائباً للرئيس، والأستاذ هشام بن عبدالملك آل الشيخ، والأستاذ تركي بن عبدالعزيز الحقيل، والأستاذ إبراهيم بن عبدالله الجاسر، والدكتور فهد بن أحمد أبو حميد، والمهندس نظمي النصر.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير رئيس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بمناسبة صدور قرارهم بإعادة تشكيل مجلس المديرين لشركة الطيران المدني السعودي القابضة، وقال معاليه أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة النجاحات التي تحققت في تنفيذ البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. ويتماشى مع دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكه ٢٠٣٠م.

ومن جانبه شكر معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مجلس المديرين المنتهية ولايته على جهودهم في الفترة السابقة وتمنى لهم التوفيق في أعمالهم.

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