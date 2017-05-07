صور | وزير التجارة يدشِّن نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني

(أنحاء) – الرياض : ــ
دشّن وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي؛ اليوم، نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني؛ حيث أوضح الوزير أن ذلك يأتي سعياً للقضاء على حالات الخلط والغش التجاري في محطات الوقود، ولزيادة الدور الرقابي ورفع مستوى الشفافية بالخدمة المقدمة للمستهلكين سيتم تمكين أصحاب المحطات من طلب الفحص إلكترونياً والمستهلكين بالإبلاغ.
يُذكر أن نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود يهدف إلى رفع كفاءة عمل المحطات والتأكد من سلامة وجودة الوقود المقدم للمستهلك عن طريق بوابة إلكترونية تقدمها وزارة التجارة والاستثمار، يتم من خلالها طلب معايرة المضخات، واختبار جودة الوقود المقدم في المحطات (بنزين، ديزل، كيروسين)، بشكل دوري.