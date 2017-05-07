أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | شاهد ملاحقة أمنية لمطلوبين سرقوا محطة وصيدلية بالرياض.. ولحظة القبض عليهم
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شي روعة هذا الفيديو والعمل الي يقوم به
رجال الأمن جزاهم عنا كل خير