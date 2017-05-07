صور | أمير نجران يستقبل نائبه ويقيم حفلاً ترحيبياً به بحضور الأعيان والمشايخ

(أنحاء) – متابعات : ــ
استقبل أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بمطار نجران الإقليمي أمس (الأحد)، مقدماً له التهنئة بنيله ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متمنياً له التوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
وأقام الأمير جلوي بن عبدالعزيز حفل استقبال للترحيب بنائبه بحضور مشايخ وأعيان المنطقة بصالة المؤتمرات والفعاليات؛ حيث عبّر أهالي المنطقة عن ترحيبهم بالأمير تركي في كلمة ألقاها بالنيابة عنهم رئيس المجلس البلدي علي قميش.
من جهته، أعرب نائب أمير منطقة نجران تركي بن هذلول عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على ثقته الكريمة، مؤكداً أنه شرف عظيم أن يكون نائباً لأمير المنطقة ومعيناً له في حمل الأمانة، مبدياً سعادته بحفاوة الاستقبال والحفل الذي جمع الأعيان والمشايخ.