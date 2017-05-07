أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»عبدالرحمن بن مساعد يعتذر للبقر بعد خلاف بينه وبين كاتب كويتي بسبب قصيدة لـ “صدّام”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مواطنان يعثران على رضيع ملقى بجوار صن...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ عثر مواطنان بمحافظة خميس مشيط على طفل رضيع حديث الولادة داخل كرتون ملقى
-
فيديو | شاحنة ببيشة تنقل عمال نظافة داخل صندو...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر مقطع فيديو صوره مواطن عملية نقل عمال نظافة بلدية على صندوق شاحنة
-
فيديو | مقطع يوثق لحظة هروب طلاب من الدور الث...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، محاولة هروب
-
فيديو | “العمل والتنمية” تنشر مقطعاً توعوياً ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد) مقطع فيديو تمثيليا توعويا، ترسل من