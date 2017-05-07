8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عبدالرحمن بن مساعد يعتذر للبقر بعد خلاف بينه وبين كاتب كويتي بسبب قصيدة لـ “صدّام”

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

دبّ خلاف بين الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم والشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد على إثر إلقاء الأخير قصيدة اتهمه الهاشم بأنه يمدح فيها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ليقوم الكاتب الكويتي بحظر متابعته على “تويتر”.

بدأ الخلاف بتغريدة من الكاتب الهاشم على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، قائلاً: “الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد يلقي قصيدة بمدح صدام حسين بجامعة الأميرة نورة، على الرغم من قصف الرئيس العراقي الأسبق للخفجي والظهران والرياض”، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سخر الهاشم من القصيدة، بأنها أمة قطط تعشق خناقها.

فيما جاء رد الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد قوياً بقوله: “يبدو أنك لم تقرأ القصيدة، أولا تعرف معنى كلمة (مدح)، وبما إنك أدخلت قطط وحيوانات في الموضوع”، مستشهداً ببيت شعر للبحتري يقول فيه: “علي نحت بيوتي من معادنها.. وما علي إذا لم تفهم البقر”.

وما كان من الكاتب الكويتي إلا أن يرد على الأمير عبدالرحمن بعمل حظر له على “تويتر”، ليعلق الأخير على هذه الخطوة بتغريدة: “حظرني الأستاذ فؤاد الهاشم ويبدو أنني أخطأت بالاستشهاد ببيت البحتري الذي آخره: وما عليّ إذا لم تفهم البقرُ.. لذلك أنا أعتذر بشدة.. للبقر!!”.

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