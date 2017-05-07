فيديو | عبدالله الصريخ ينتقد بعض ألفاظ الأغاني القديمة.. و”الشريان” يذكّره بأنه غنى إحداها

(أنحاء) – متابعات : ــ
فاجأ داود الشريان المطرب عبدالله الصريخ بما كان قد غناه قديما، من كلمات أغان وصفت بالجريئة، وذلك عندما استضافه في برنامج “الثامنة” المذاع أمس (الأحد).
وقال الشريان للصريخ إن الشعر المغنى قديما كان يتضمن كلمات فيها جرأة، ليرد الصريخ بأن ذلك صحيح، بل إن بعض الأغاني تضمنت كلاما إلحاديا وغناها الشعراء، لافتا إلى أنه كان يمتنع عن تلك الأشياء.
وذكره الشريان بأغنية قديمة كان يسمعها عندما كان صغيرا وهي “آه ياويلي من الهوى .. طير الفستان والشلحة سوى .. بانت السيقان والقلب انكوى”، فقال الصريخ: صحيح أنها كانت تغنى، واعترف بأنه غناها بنفسه كذلك.
عبد الله الصريخ ينتقد بعض الألفاظ في الأغاني الشعبية.. والشريان يذكره بأحد أغانيه القديمة #شعبيات_الثامنه pic.twitter.com/DDa0CP12MI
— الثامنة MBC (@MBC8PM) May 7, 2017