أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»معلمة تصفع طالبة مصابة بالسكري أمام زميلاتها مسببة لها مضاعفات صحية.. و”تعليم الطائف” تحقق
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