8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قراءة في الحرام والممنوع ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏لا شك أن الكل يعلم الاختلاف الحاصل بين المذاهب في سرد المحرمات التي حرمها الله تعالى، وما يصاحب هذا الاختلاف من التشنيع من أتباع مذهب ما على مذهب آخر، ولا زال هذا الاختلاف حاضر وجلي ولا يمكن إنكاره ..

‏كنت وما زلت أبحث عن الصواب في مواطن الاختلاف حتى تبرأ ذمتي أمام الله سبحانه، فأجد لكل طرف دليله وأدلته التي يراها هي الصواب ويدافع عنها والكل مجتهد ..

‏فلم تتضح لدي الصورة إلا بعد الاستماع لمئات الساعات وقراءة آلاف الصفحات لعلماء ومفكرين وباحثين إسلاميين ..

‏سأبدأ بأن ادعو الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأقول بسم الله عليه توكلت واستعنت، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ..

‏بسم الله نبدأ :

‏حتى نفهم بطريقة السهل الممتنع يجب أن نسأل عدة أسئلة :

‏ما هو الحرام ؟!

‏هو ما حرمه الله تعالى في كتابه الكريم وبلَّغه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا مجال لأن يكون حلال حتى بعد مليون سنة، فالتحريم دائم وأبدي وليس لأحد أن يفتري على الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل ما حرم الله ..

‏فالجوال بكاميرة ليس حراماً فالأصح أن نقول أنه كان ممنوعا وتم السماح به ..

‏الدش ليس حراماً فالأصح أن نقول أنه كان ممنوعاً وتم السماح به ..

‏تعليم المرأة ليس حراماً فالأصح أن نقول أنه كان ممنوعا وتم السماح به ..

‏وهكذا ..

‏ما هو الممنوع ؟!

‏هو في الأصل مباح ولكن تم منعه أو تقييده سواء من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أو من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أو من ولي الأمر، وذلك لتحقيق المصلحة العامة، فالمباح لا يمكن أن يُمارس إلا بالتقييد وهذه قاعده مهمة في الدولة المدنية التي كانت موجودة في عهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، والممنوع قد يأتي زمن ويُسمح به إذا انتفت علة المنع فهو في الأصل مباح ..

‏بفهمنا الفرق بين (المحرم) و (الممنوع أو المقيد) ستختفي كل هذه الخلافات الحاصلة، فالحرام هو ما حرمه الله تعالى، والممنوع هو في الأصل مباح ولكن تم منعه أو تقييده للمصلحة العامة ..

‏نطرح مثالا لكي يتضح المعنى :

‏سفر المرأة بدون محرم :

‏لن تجد آية في كتاب الله تعالى في الإشارة للتحريم، فالاستدلال كان من أحاديث للرسول اللهم صل وسلم عليه و اجتهد العلماء في بيان الحكم شرعاً واختلفوا فيه، فمنهم من يجيز السفر ليوم وليلة ومنهم من يرى الجواز لأقل من ثلاث ليالي ومنهم من يرى إباحته حتى في سفر المرأة الآمنة للحج، وأرى في ذلك أن الكل مجتهد ..

‏لكن كيف نحل هذا الإشكال ومع أي رأي سننحاز ؟ ..

‏يجيب على هذا التساؤل بأن نطرح بعض الأسئلة ..

‏هل للنبي اللهم صل وسلم عليه الحق بالتحريم أم هو حق خالص لله تعالى ؟!

‏هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع و يقيد مباحا أم كان يُحَرم ؟!

‏عندما يخاطب الله تعالى رسوله ونبيه في كتابه فما الفرق بين هذان الخطابان ؟!

‏ ما الفرق بين الرسول والنبي ؟!

‏يا أيها الرسول هل هي نفسها يا أيها النبي ؟!

‏كما فهمت من كتاب الله المحفوظ من كل خطأ أو زلل، أن الله تعالى عندما يخاطب محمد (بالرسول) فهذا يعني أنه يخاطب محمد الرسول اللهم صل وسلم عليه المعصوم والمُبلغ لرسالة الله والمأمورين بطاعته في مقام الرسالة حتى قيام الساعة ..

‏وأن الله تعالى عندما يُخاطب محمد (بالنبي) فهذا يعني أنه يخاطب محمد النبي الإنسان الذي يصيب ويخطئ فهو بشر وقوله تعالى : (َيا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) دليل واضح من الله تعالى في عتاب النبي، وتحت هذا يتضح ما ذهب إليه العلماء أن الرسول هو من يوحى إليه بشرع جديد و(معصوم في التبليغ بهذا الشرع لفظاً وبالحرف) وهو (القرآن) الذي بلغه رسولنا الكريم، أما النبي فلم يوحى إليه بشرع جديد وإنما بُعث لتقرير شرع من سبقه من الرسل ..

‏فطاعة (الرسول) هي طاعة مُطلقة للسابقين واللاحقين (نحن) لأن الرسالة من عند الله تعالى، وطاعة (النبي) هي طاعة مخصوصة للأولين من عاشوا معه صلى الله عليه وسلم بحكم ولايته للأمر في ذاك الزمان ..

‏فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول ..

‏لذلك تقرأ في كتاب الله تعالى (أطيعوا الرسول) في أكثر من موضع، ولا يمكن أن تجد آية واحدة تقول (أطيعوا النبي)، ولو قرأت كتاب الله لن تجد فيه أن الله تعالى يعاتب محمد في مقام الرسالة (يا أيها الرسول) فلو وجدت ذلك (ولن تجد) فهذا يعني أن محمد مقصر في تبليغ الرسالة وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم في مقام الرسالة، ولكن الله يعاتبه في مقام (النبوة) في قوله ( يا أيها النبي) فهو ليس بمعصوم في ذلك المقام بل هو مجتهد ..

‏قال تعالى : (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) صدق الله العظيم ..

‏هنا نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ما أمره الله بتبليغه (القرآن)، والنبي صلى الله عليه وسلم (الإنسان الغير معصوم وولي أمر المسلمين في ذلك الوقت) في هذا المقام كان يضع قوانين مدنية للمصلحة العامة فهو يمنع للمصلحة العامة ولم يحرم، وهذا المنع قد يتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، فعندما تم منع المرأة بأن تسافر بدون محرم مثلاً، كانت العلة هي الخوف على المرأة، خاصة أن وسائل النقل في ذلك الزمان كانت (بدائية) ولا يمكن أن نأمن على المرأة بالسفر لوحدها فتم اشتراط المحرم لحمايتها، أما الآن فانتفت هذه العلة وهذا حاضر في زماننا هذا فنجد المرأة تسافر من مدينة إلى مدينة داخل السعودية في الطائرة ولا يُطلب منها موافقة المحرم، لأنها بكل اختصار آمنة ..

‏سيأتي من يقول هل أنت تنكر السنة الصحيحة وتكتفي بكتاب الله ؟! .. فقد واجهت مثل هذه الافتراءات كثيراً ..

‏أقول لا ..

‏فما جاء في السنة  الصحيحة ووافق كتاب الله تعالى لا يمكن لبشر كان من كان إنكاره، أما ما جاء ذكره في السنة ولا أصل له في كتاب الله تعالى فكل له الحق في نقد متنه بالدليل والحجة ..

‏همسة :

‏يا ولاة أمرنا و يا علمائنا :

‏لكم أن تمنعوا تغليباً للمصلحة، لكن ليس لكم أن تحرموا ما هو مختلف فيه، فالمنع اجتهاد بشر، والتحريم حق خالص لله وحده ..

‏فلا تتكلموا باسم الله تعالى، فقد قال سبحانه : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ) صدق الله العظيم ..

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