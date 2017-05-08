8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فتح باب التطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال حج هذا العام

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب التطوّع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج للعام الحالي 1438هـ في كل من (المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة).

ودعت المديرية المواطنين الراغبين بالتسجيل للتقدم وتعبئة طلب الالتحاق بالعمل التطوعي على نظام التطوع بموقع المديرية العامة للدفاع المدنيhttps://voluntary.998.gov.sa/ أو زيارة (إدارات الحماية المدنية) في مديريات الدفاع المدني بالمناطق بدءاً من الخميس الموافق 1438/8/155هـ وحتى نهاية دوام الاثنين الموافق 1438/9/24هـ .

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