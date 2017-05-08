8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التجارة” تستدعي 4800 سيارة “هوندا” لخلل قد يزيد خطر الإصابة حال وقوع حادث

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء نحو 4800 سيارة هوندا من نوع “أوديسي” لاحتمالية عدم ثبات أحد المقاعد ما يزيد خطر الإصابة في حال وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة في تغريدة بحسابها على موقع “تويتر” إن السيارات التي تم استدعاؤها من موديلات 2011 إلى 2016، مبينة أن 4759 سيارة بها احتمالية عدم ثبات مقعد الصف الثاني القابل للطي، وأن 28 سيارة أخرى بها خلل في وحدة ضبط موضع المقعد الأوسط بالصف الثاني.

كما دعت الوزارة أصحاب السيارات المعنية التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات المطلوبة مجاناً.

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