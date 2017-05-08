8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد بلاغ القاتل وكشف تفاصيل رحلة الجريمة.. الجهات الأمنية بالطائف تعثر على الجثة المفقودة

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت دوريات مركز شرطة ظلم والجهات الأمنية بالطائف، صباح اليوم، من العثور على الجثة المفقودة في المنطقة الصحراوية التي تقع بالقرب من مركز ظلم على طريق الطائف -الرياض السريع، بعد عمليات بحثٍ واسعة بدأت صباح أمس الأحد.

وكان مواطن قد تقدم لأحد مراكز شرطة الرياض، مساء أمس، معترفاً بارتكابه جريمة قتل، والتخلص من جثة القتيل على مقربة من مركز ظلم على طريق الطائف – الرياض نتيجة خلاف بين الطرفيْن.

 وعثرت الجهات الأمنية على جثة المواطن المجني عليه على بُعد نحو 15 كيلو متراً عن طريق الطائف – الرياض بارزة على الأرض؛ حيث لم يكن ادّعاء القاتل صحيحاً بأنه قام بدفن الجثة.

وكشف القاتل تفاصيل الجريمة التي ارتكبها؛ مبيناً أنه والقتيل كانا قادمين من محافظة جدة، وفي طريقهما للرياض يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات بينهما؛ حيث سدّد له طعنات قاتلة، وخرج عن الطريق السريع بالقرب من مركز ظلم وتخلص من الجثة، فيما كان في اعترافاته الأولى يشير إلى أنه قام بدفن الجثة، وتبيّن عدم صحة تلك المعلومات؛ حيث عثر على الجثة بارزة على سطح الأرض على بُعد نحو 15 كيلو عن الطريق.

وأضاف القاتل أنه وعند عودته للطريق السريع بعد تخلصه من الجثة عثر في مركبته على شماغ به بقع دماء وتخلّص منه جوار أحد إطارات الشاحنات التالفة جوار الطريق، وهو الشماغ الذي عثرت عليه الجهات الأمنية أمس، فيما كان القاتل قد قام بتصوير اللوحات القريبة من موقع خروجه من الطريق السريع بهاتفه الجوّال، حسب “سبق”.

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