8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مرور القصيم: تطبيق عقوبة “التفحيط” على المشاركين بمسيرات الأعراس

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أفاد مصدر مسؤول بمرور القصيم بأن إدارة المرور بالمنطقة تطبق مواد معاقبة المفحطين على الأشخاص الذين يخالفون النظام بتسيير مواكب الأعراس.

وأوضح أن مرور المنطقة يعتبر مخالفة تسيير مواكب الأفراح كمخالفة التفحيط، مبيناً أن هذه المواكب تتسبب في تعطيل حركة السير بالطرق وتعريض حياة الآخرين للخطر، لافتاً إلى أن المرور يتابع عن قرب هذه المخالفات، وستتم إحالة قائد السيارة المخالفة إلى الهيئة المرورية لإصدار العقوبة المناسبة بحقه وفقاً لنظام المرور ومواد معاقبة المفحط، حسب صحيفة “عكاظ”.

وكان أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل قد وجه بالتشديد على مسيرات الزواج ومعاقبة المخالفين.

يذكر أن مدير مرور منطقة المدينة المنورة قال في وقت سابق إن مواكب الأعراس والمسيرات التي تعقب فوز الفرق الرياضية تندرج ضمن مخالفات تعطيل حركة السير وتصل عقوبتها للغرامة 500 ريال.

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