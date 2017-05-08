8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لصوص يقتحمون مدرسة في تبوك لسرقة أسئلة الامتحانات.. تعرّف على تفاصيل الواقعة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم مجهولون على سرقة إحدى مدارس حي النظيم بمنطقة تبوك بعد دخولهم مكتب إدارتها ليلاً وسرقة مبلغ مالي وأوراق أسئلة الامتحانات، وتباشر الجهات الأمنية بالمحافظة الواقعة بحثاً عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة، مكتب إدارة المدرسة وقد ظهرت به علامات العبث من قبل اللصوص وتكسير الأدراج، كما تناثرت الأوراق والمحتويات الخاصة به في أنحاء الغرفة.

وبيّنت مصادر أن حارس المدرسة فوجئ مساء أمس (الأحد) بإنارة مكتب إدارة المدرسة؛ ليكتشف عقب دخوله إلى الغرفة سرقة مبلغ مالي بجانب أوراق أسئلة الامتحانات وبعض الأشياء الأخرى وفقاً لـ”عين اليوم”.

بدوره أكد المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بتبوك علي القرني، أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة وأعدت محضراً رسمياً بها للتحقيق فيها ورفع البصمات واتخاذ ما يلزم حيالها.

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