8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أكد الجيش الأمريكي يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية والأفغانية في شرق البلاد أواخر أبريل الماضي.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان في بيان :” إن العديد من مسؤولي الصف الأول في التنظيم قُتلوا أيضًا، فضلاً عن 35 مقاتلاً، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأمريكية”.

و كان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني أعلن في وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم داعش في بلاده بعملية أمنية شرقي أفغانستان.

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