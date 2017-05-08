8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “الهواء” ينتزع لعبة أطفال ضخمة من مكانها بطريق “مكة – الرياض” السريع

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر انتزاع لعبة أطفال ضخمة “نطيطة” من مكانها، على طريق “مكة – الرياض” السريع؛ بسبب الهواء الشديد الذي شهده الطريق أول أمس (السبت).

ويظهر المقطع الخطورة التي شكلتها النطيطة على قائدي المركبات نظراً لكبر حجمها، مع شدة الغبار وتدني مستوى الرؤية، إلا أنه لم يظهر ارتطامها بأي من السيارات أو تعرض أحد لأذى.

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