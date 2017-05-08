8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قيادي في حزب المخلوع: الحوثي باع اليمن لإيران بثمن بخس

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

اتهم عادل الشجاع القيادي في حزب المخلوع صالح، الحوثيين بأنهم باعوا اليمن لإيران بثمن بخس.

وقال الشجاع على صفحته على “فيسبوك”، إن الحوثيين مرتبطون بإيران، وصرختهم تفضحهم، موضحاً أن شعار “الموت لأميركا” هو أغنية إيرانية.

كما أشار إلى أن هذا الشعار يمثل أحد طقوس الثقافة الخمينية، وانتقل من طهران إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، ثم إلى صنعاء.

وأكد الشجاع أن ميليشيات الحوثي تنطلق من تفكير عنصري متطرف، معتقدة أن بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتكريس الانغلاق، كما تحاول صناعة حائط للمبكى لتضع عليه الآلام المصطنعة ضد شركاء الوطن والعقيدة، حسب “العربية”.

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