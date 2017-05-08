8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شبان يطاردون غزالاً مصاباً لذبحه.. ومطالبات لـ”حماية الحياة الفطرية” بالتدخل
﻿

فيديو | شبان يطاردون غزالاً مصاباً لذبحه.. ومطالبات لـ”حماية الحياة الفطرية” بالتدخل

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أثار مقطع فيديو يظهر لحظة قيام عدد من الشباب بمطاردة غزال مصاب بإحدى المناطق البرية، استياء عدد كبير من الناشطين، الذين طالبوا بتدخل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية لحماية الحيوانات البرية من عبث هواة الصيد.

ويظهر الفيديو أربعة شبان يطاردون غزالاً مصاباً ولا يقوى على الجري، حتى تمكنوا من محاصرته، فسقط أمامهم واصطادوه، وهمّوا على ما يبدو بذبحه، فيما قال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت بمحمية حرة الحرة شمال المملكة.

وعبّر ناشطون عبر حساباتهم الشخصية بوسائل التواصل عن استنكارهم للواقعة، وطالبوا هيئة حماية الحياة الفطرية بالتدخل والقيام بدورها في حماية الحيوانات البرية من عبث هواة الصيد، وضبط هؤلاء الشبان ومعاقبتهم وفق الأنظمة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق