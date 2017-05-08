8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محاكم الاحتلال الإيراني تصدر أحكاماً بالحبس ضد ناشطيَنِ أحوازيَين.. وغرامات مالية ضد اثنين أخرَين

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

أصدرت محكمة ما تسمى بـ الثورة في مدينة الأحواز العاصمة أحكاما جائرة ضد ناشطين أحوازيين في يوم 30 أبريل بسبب القيام بفعاليات مناهضة لدولة الاحتلال.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز –أحوازنا- إن قاضي الشعبة الثالثة في محكمة ما تسمى بالثورة في مدينة الأحواز المدعو مسعود طهماسبي أصدر أحكاما جائرة ضد أربعة من الناشطين الأحوازيين في يوم 30 أبريل الفائت.

وذكرت المصادر أن النشطاء المحكوم عليهم بالسجن هما: رحيم محمد الشرهاني البالغ من العمر 41 عاما وحكم عليه بالحبس لمدة عام واحد الشاعر الأحوازي سلمان(يونس) رحيم السرخي البالغ من العمر 24 عاما وحكم بالحبس لمدة ست شهور.

وأضافت المصادر أن المحكمة ذاتها حكمت على كل من الناشطين علي (حربي) الساري البالغ من العمر 37 عاما والمواطن الأحوازي عدنان محسن بيانات بني سكيني البالغ من العمر 38 عاما بدفع غرامة مالية.

واتهمت محاكم الاحتلال الناشطين الأربعة بنشر الدعاية ضد الدولة الفارسية من خلال رفع العلم الأحوازي ونشر أفكار وأيدلوجيا التنظيمات الأحوازية والحضور في اجتماعات غير مرخصة من قبل الاحتلال مستندة إلى تقارير جهاز استخبارات الحرس الثوري « قيادة عملیات أبوالفضل العباس” في مدينة الأحواز العاصمة.

واعتقلت استخبارات الحرس الثوري في 3 يوليو 2017 الناشطين الأربعة حينما كانوا يقومون بحملة لتنظيف شارع الفرحاني وسط  حي الثورة غربي مدينة الأحواز العاصمة.

واعتبر ناشطون أحوازيون أن هذه الأحكام تفتقد إلى الأدلة القانونية والشرعية التي تدين هؤلاء الناشطين بل أنها صودرت من أجل ترهيب المواطنين الأحوازيين ونشر الخوف والذعر بينهم.

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