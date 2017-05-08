8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تقرير : 10% من المرضى في العالم يتعرضون للجراثيم عن طريق اللمس‎

بتاريخ أنحاء الوطن
الدكتور هايل العبدلي

(أنحاء) – الرياض :-

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم الجمعة 5 مايو 2017 حملته التوعوية تماشياً مع اليوم العالمي لنظافة الأيدي، الذى يُسلِّط الضوء على أهمية نظافة الأيدي في مجال الرعاية الصحية.

 وأكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبدالإله الهوساوي بأن شعار الحملة التي أطلقناها يأتي مواكبة للحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لهذا العام تحت شعار “واجهوا مقاومة المضادات الحيوية … الأمر بأيديكم” مشيراً إلى أن هذا الشعار يوضح العلاقة المهمة بين الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها، مثل غسل اليدين، والوقاية من مقاومة المضادات الحيوية.

وبهذا الصدد قال مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى بأن نظافة الأيدي تعد عنصراً أساسياً من عناصر الوقاية من العدوى ومكافحتها، ولها دورٌ حاسمٌ في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدا بأن المركز السعودي لسلامة المرضى يسعى في الوقت نفسه إلى شر أفضل الممارسات والمجلات العلمية المتخصصة ونتائج الدراسات والبحوث وتعميمها على كافة المؤسسات الصحية بالمملكة في مجال سلامة المرضى.

سلوكيات صحية أكثر أماناً

قال د. سالم بن عبدالله الوهابي مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) أن معظم الناس ومنهم العديد من المختصين في الرعاية الصحية من أطباء وممرضات وممارسين صحيين يعتقدون أن المطلوب منهم في سبيل مكافحة العدوى والسيطرة عليها هي إجراءات معقدة وصعبة الفهم والواقع أن مجرد الالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون هو الوسيلة الأكثر فعالية لمنع انتشار العدوى بالبكتيريا والطفيليات ولا سيما البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وما ينتج عن ذلك من خفض معدلات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وغيرها وبالتالي حماية حياة الآلاف من المرضى ولا سيما الأطفال وكبار السن . ودعا الدكتور الوهابي جميع الممارسين الصحيين ومدراء الرعاية الصحية وواضعي السياسات الصحية الى أن يكون غسيل الأيدي بشكل منتظم أحد اهم أولويات الرعاية الطبية في مستشفيات المملكة وعلى قائمة اهتمام المسؤولين عن سلامة المرضى ومرافقيهم والزوار والحاجة الى تخصيص الميزانيات المتعلقة بزيادة التوعية بهذه الممارسات المثلى لمنع عشرات الآلاف من حالات العدوى المكتسبة التي ما كان لها ان تحدث لو قام كل منا بغسل يده بشكل منتظم.

فيما يؤيد الدكتور هايل العبدلي مدير عام ادارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة أهمية الرعاية الدقيقة لنظافة اليدين، قائلا: ” ثبتت نظافة الايدي وعلى مدى سنوات طويلة وبالكثير من الدراسات انها الوسيلة الايسر والاكثر فعالية في منع انتقال العدوى خصوصا في المنشآت الصحية. ومع ازدياد نسب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية والتي تتركز في المنشآت الصحية يصبح الالتزام بتطهير ونظافة الايدي اشد اهمية لمنع انتقالها بين المرضى من خلال الممارسين الصحيين وزائري هذه المؤسسات الصحية، ان الالتزام بنظافة الايدي حق للمريض والمجتمع على الممارس الصحي والالتزام به واجب وليس هبة. ومن حق المريض ان يسأل الممارس الصحي ان قام بتنظيف يديه قبل ان يقدم الخدمة الصحية المباشرة، تحتفل منظمة الصحة العالمية ومعها العالم كل عام في يوم 5 مايو برمزيته الواضحة كيوم عالمي لنظافة الايدي للتذكير بأهميته والتي بالطبع تتخطى هذا اليوم الى كل ايام السنة.”

منظمة الصحة العالمية تهيب الأجهزة الصحية

تهيب منظمة الصحة العالمية في تصريحها المنشور في موقعها الإلكتروني براسمي السياسات أن يتخذوا ما يلزم لوقف انتشار مقاومة المضادات الحيوية بأن يجعلوا الوقاية من العدوى ونظافة الأيدي إحدى أولويات السياسات الوطنية. كما تدعو المنظمة القادة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى تنفيذ العناصر الأساسية التي توصي بها للوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة الأيدي، لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية.

‏وصرَّح الدكتور محمود فكري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم لشرق المتوسط، أنه «يترتب على تقديم الرعاية الصحية أحداث ضارة، لعل أكثرها شيوعاً حالات العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية التي تصيب مئات الملايين من الناس في شتَّى أنحاء العالم».

إذ يُصاب بالعدوى مريضٌ واحدٌ من كلِّ عشرة مرضى أثناء حصولهم على الرعاية الصحية. أما المرضى الذين يحصلون على الرعاية الجراحية، فتصل نسبة مَن يُصاب منهم بعدوى لاحقةٍ للجراحة إلى 32%، والأهم من ذلك أن 51% من حالات العدوى تلك تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

‏وذَكر المدير الإقليمي أن «العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تُلحِق ضرراً بالمرضى يُمكن تلافيه، وتُسبِّب لهم معاناةً يسهُل تجنُّبها‎. وتُلقِي هذه العدوى بعبءٍ مالي إضافي على كاهل المرضى وذويهم، بل وتؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بإعاقة طويلة الأجل، وقد تُفضِي إلى الوفاة». وأضاف الدكتور فكري قائلاً «أحثُّ جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية على ضمان مستويات كافية من نظافة الأيدي، وأهيب بكل مرافق الرعاية الصحية أن تنضم إلى حملة «أنقذوا الأرواح: نظِّفوا الأيدي»، وأن تلتزم بتحسين ممارسات نظافة الأيدي، حتى تساعد في إنقاذ المزيد من الأرواح».

من جهة أخرى يدعو المركز السعودي لسلامة المرضى مديري المستشفيات أن يقودوا برنامجاً يستمر طيلة العام للوقاية من العدوى ومكافحتها من أجل حماية مرضاهم من الإصابة بحالات العدوى المقاومة للمضادات الحيوية. والالتزام بممارسات مناسبة لنظافة الأيدي يحُد من خطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

الجدير ذكره أن لليوم العالمي لنظافة الأيدي دورٌ هامٌ في تسليط الضوء على الممارسات الجيدة للوقاية من العدوى ومكافحتها التي تهدف إلى تغيير السلوكيات بُغية الحد من انتشار العدوى، ومِن ثمَّ إنقاذ أرواح الملايين من البشر. فبدون تغيير السلوك، ستظل مقاومة المضادات الحيوية مصدر خطر كبير. وتدعو منظمة الصحة العالمية، من خلال حملة هذا العام، البلدان ومرافق الرعاية الصحية إلى تعزيز برامجها للوقاية من العدوى ومكافحتها استناداً إلى المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن العناصر الأساسية التي تتألف منها هذه البرامج، وتُعَد نظافة الأيدي عنصراً أساسياً من عناصر الوقاية من العدوى ومكافحتها، ولها دورٌ حاسمٌ في مواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

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