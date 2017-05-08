8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“المساحة الجيولوجية” ترصد 3 هزات أرضية في البحر الأحمر خلال 72 ساعة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد 3 هزات أرضية خلال 72 ساعة في البحر الأحمر أعلاها بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الهيئة إنها رصدت هزتين صباح أمس الأول السبت، الأولى كانت على بعد 160 كلم غرب مدينة الشقيق بجازان، وبقوة 3 درجات، وفي عمق نحو 12 كلم، والهزة الثانية كانت بقوة 3.1 درجة، ورصدت على بعد 170 كلم غرب الشقيق، وفي عمق نحو 13 كلم.

وأضافت أنه تم رصد الهزة الأخيرة صباح اليوم الإثنين على بعد 174 كلم جنوب غرب القنفذة، وكانت بقوة 3.7 درجات، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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