8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شباب سكاكا ينجحون في الإمساك بذئب ثان خلال 48 ساعة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تمكن مجموعة من الشباب بمدينة سكاكا في الإمساك بذئب كان يتجول بشوارع المدينة وسبب رعبا لسكانها، بعد ساعات من القبض على ذئب آخر بحي السليمانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تمكن الشباب من الإمساك بالذئب، بعد مطاردته بالحي الإداري بالقرب من المركز الحضاري بسكاكا.

وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم من ظهور الذئاب في شوارع المدينة، ما يسبب رعبا للأهالي، مطالبين الجهات المعنية بإلزام مربي الحيوانات المفترسة بضوابط السلامة.

وكان شبان في حي السليمانية بسكاكا قد تمكنوا أول أمس من الإمساك بـ ذئب ظل يتجول في الحي لمدة خمسة أيام.

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