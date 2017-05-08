8 مايو 2017 مـ / موافق 12 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً في قصر السلام بجدة

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

جدة – واس :-

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة .

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول سياسة الإطار الزمني لمتابعة قرارات وتوصيات المجلس، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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