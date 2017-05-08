محمد بن راشد ينشر صورة نادرة من طفولته تجمعه بجمال عبدالناصر وأنور السادات

(أنحاء) – متابعات :-
نشر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، صورة له وهو صغير جمعت بينه وبين رئيسين سابقين راحلين لجمهورية مصر العربية.
وأظهرت الصورة الشيخ محمد وهو يرتدي الزي الوطني، حينما كان طفلا، وكان معه الرئيسان المصريان الراحلان جمال عبدالناصر وأنور السادات، كما ظهر برفقتهما المشير عبدالحكيم عامر وزير الدفاع في ستينات القرن الميلادي الماضي.
وحازت الصورة على إعجاب كثير من متابعي حساب الشيخ محمد على موقع التواصل “إنستجرام”، بعد أن جمعته الصورة برئيسي مصر وهو في تلك السن الصغيرة.
تعليق على صورة الشيخ محمد بن راشد
وإن كنت الصغير زمانه لأتناً بمالم تأتي به الاوالُ
كيف نرى دبي اليوم من تطور وكيف نشاهد القاهرة اليوم من تأخر ( لله درك ياشيخ محمد بن راشد )