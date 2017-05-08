8 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سرقة تاج مرصع بـ367 ماسة من متحف ألماني

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

قالت الشرطة الألمانية إن تاجا من الذهب والبلاتين مرصعا بـ367 ماسة، كان مملوكا لدوقة في السابق، سرق من متحف ولاية بادن فيرتمبرغ في شتوتغارت.

وقالت الشرطة الجنائية بالولاية الاثنين إن التاج، الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون يورو ( 1.31 مليون دولار) سرق من متحف “باديشيس لانديس موزيوم” بمدينة كارلسروه. وهي تبحث الآن عن أي شهود يكونوا قد لاحظوا أي شيء خارج عن المألوف في وقت السرقة.

وسرق التاج من نافذة عرض بقاعة التيجان بالمتحف.

كان التاج مملوكا للدوقة هيلدا فون بادن ( 1864-1952) ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين.

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