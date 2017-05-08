صورة | معلمات يفترشن الخلاء أمام سيارتهن المنقلبة.. ونشطاء: “تلخص الأزمة”

(أنحاء) – متابعات :-
أصيبت 10 معلمات برضوض وكدمات متفرقة اليوم (الاثنين)، بعد تصادم السيارة التي تقلهن “فان” بسيارة “هايلكس”، أثناء توجههن إلى عملهن بقرية بجالة شرقي الليث.
ولفتت إحدى الصور المنشورة للحادثة الانتباه، على اعتبار أنها تعبر عن غرابة الموقف، حيث تجلس المعلمات على التراب، أمام السيارة المنكفئة على جنبها، منتظرات حضور الإسعاف، في لقطة قال معلقون إنها تعبر عن مأساة المعلمات اللاتي يعانين من المخاطرة في الطرق الشائكة التي تكثر فيها الحوادث.
وقد باشرت فرق المرور والإسعاف الحادث، حيث تم نقل المعلمات إلى مستشفى الليث العام، وذلك لتلقي العلاج من الكدمات والرضوض التي تعرضن لها.