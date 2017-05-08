8 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“البيئة”: على من يرغب باصطحاب “الحيوانات الأليفة” أثناء السفر إتمام هذه الإجراءات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة بياناً، دعت من خلاله الراغبين باصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر خارج المملكة، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التابع لها منفذ الخروج.

وأوضحت أن الأمر يستوجب كذلك إخضاع هذه الحيوانات للكشف البيطري في عيادة الحيوانات الأليفة التابعة لهم، للحصول على شهادة صحية.

وأكدت في البيان على ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بهم، قبل موعد السفر بوقت كافٍ، من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير لها.

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