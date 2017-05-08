9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير نجران: من السهل توظيف الأجانب.. ولكن يجب توظيف السعوديين لهذا السبب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على أهمية توظيف المواطنين، رغم ما يقدمه توظيف الأجانب من مميزات لصاحب المنشأة.

وقال الأمير جلوي أمس الاثنين أثناء استقباله مدير ووكلاء وعمداء جامعة نجران في مكتبه بديوان الإمارة: “إن من السهل جدًا توظيف الوافدين في كثير من المجالات، فهم أقل أجرة، وقد تتوفر فيهم الكفاءة”.

وأضاف: “لكن ما يميّز أبناءنا وإن تضاعفت أجورهم ورواتبهم شيء واحد، هو المواطنة، فالعمل بروح عالية لخدمة الوطن لا يتوفر إلا عند المواطن فقط”.

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