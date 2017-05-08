فيديو | اللاعب فهد المولد يفتتح محله الجديد في جدة

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو افتتاح نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي فهد المولد محله الخاص في جدة، حيث حضر حفلا مصغرا للافتتاح، رافقه فيه عدد من المعارف والمعجبين.
وقص المولد شريط الافتتاح للمحل الذي سماه F8، وهو ما يمثل الحرف الأول من اسمه ورقم قميصه مع الاتحاد، حيث يقع المحل، وفق ما نقله الصحفي علاء سعيد، في شارع قريش تقاطع المدينة بحي البوادي.
فيديو .. من افتتاح لاعب #الاتحاد (( فهد المولد )) محله الخاص F8 للملابس الشبابية بجدة .. شارع قريش تقاطع المدينة حي البوادي
الله يوفقه💛 pic.twitter.com/LZ621eQJ1i
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) May 8, 2017