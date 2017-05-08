9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اللاعب فهد المولد يفتتح محله الجديد في جدة

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو افتتاح نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي فهد المولد محله الخاص في جدة، حيث حضر حفلا مصغرا للافتتاح، رافقه فيه عدد من المعارف والمعجبين.

وقص المولد شريط الافتتاح للمحل الذي سماه F8، وهو ما يمثل الحرف الأول من اسمه ورقم قميصه مع الاتحاد، حيث يقع المحل، وفق ما نقله الصحفي علاء سعيد، في شارع قريش تقاطع المدينة بحي البوادي.

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