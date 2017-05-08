فيديو | مغني شعبي مذهولاً من استضافته على التلفزيون: كانوا يلاحقوننا حتى في البر ليمنعونا

(أنحاء) – متابعات :-
عبر المغني الشعبي عبدالله الصريخ عن دهشته من استضافته في برنامج “الثامنة”، واصفا اليوم بأنه “عيد”، وأنه لا يدري إن كان ذلك حلما أم علما.
وأوضح الصريخ أن المطربين الشعبيين أمثاله هُجروا، متذكرا ما حدث له قديما من ملاحقات عندما كان يغني، حتى إنه كان يضطر إلى الذهاب خارج عنيزة، لكي يغني في مكان بعيد، “ما تصله ولا الضبان”، ومع ذلك كانت تتم ملاحقته هناك.
وأوضح أنه عندما كان يرى ملاحقيه ملثمين، يقول لأحدهم بعد أن عرفه “انت أمس كنت ترقص معي في الزواج، واليوم تلاحقني، كيف ما تبيني أغني”، ويقصد أنه عندما كان ملاحقه شابًا كان يرقص ويغني معه، ولما كبر، صار يلاحقه، ويبرر ذلك بقوله “الحين عرفنا الحق”.
عبد الله الصريخ: كنت بعنيزة أتجه إلى البر للغناء ومع ذلك كانوا يلاحقونني #شعبيات_الثامنه pic.twitter.com/PKSj85TTAY
— الثامنة MBC (@MBC8PM) May 7, 2017