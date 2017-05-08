فيديو وصور | طلاب يستوقفون أمير الحدود الشمالية لالتقاط “سيلفي”.. وأحدهم يبارك له بـ “الدوري”

(أنحاء) – متابعات :-
استوقف عدد من طلاب جامعة الحدود الشمالية، أمير المنطقة الجديد فيصل بن خالد بن سلطان، أثناء زيارته لها صباح أمس (الاثنين)، واستغل الطلاب الفرصة بالتقاط صور وفيديوهات “السيلفي” مع الأمير، الذي استجاب برحابة صدر لطلباتهم، أثناء زيارته لمعرض الجامعة وكلية الطب وحديثه مع الطلبة والأساتذة.
وظهر في مقطع فيديو أحد الطلاب وهو يطلب التصوير مع الأمير، ويمازحه بالقول “مبروك الدوري”، في تلميح لفوز الهلال بدوري جميل، ليأتي رد الأمير دبلوماسيا يحض على عدم التحيز وضرورة تشجيع المسؤول لكل الأندية التي تمثل الوطن.