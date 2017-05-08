9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | “التجارة” تصادر 176 ألف لتر من زيوت السيارات المغشوشة في جدة

بتاريخ Uncategorized

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار من ضبط عمالة مخالفة في مصنعين بمدينة “جدة”، تغش المستهلكين بإعادة تعبئة زيوت السيارات المغشوشة، داخل براميل تحمل علامات تجارية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على  موقع “تويتر” أن إجمالي الكمية المحجوزة يبلغ 499 برميلا، ما يعادل 176 ألف لتر، و236 ألف عبوة زيت مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.

وأضافت أن الحملة قامت بإغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وتسليم العمالة المخالفة للدوريات الأمنية واستدعاء أصحاب المصانع لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

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