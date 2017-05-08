تحت شعار “دمي فدا ترابك يا وطن”.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يطلق حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

(أنحاء) – عبدالرحمن المحمادي :-
تحت رعاية مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة صباح أمس حملة تبرع بالدم لجنودنا أبطال الحد الجنوبي تحت شعار (دمي فدا ترابك ياوطن) بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية و الخاصة كشرطة جدة ، و المرور ، و الجوازات ، و الدفاع المدني ، و حرس الحدود ، و الأحوال المدنية ، إضافة إلى تلفزيون جدة ، و وزارة التعليم ، و الخطوط السعودية ، و جمارك مطار الملك عبد العزيز، و شركة الكهرباء، و المحكمة العامة بجدة ، إلى جانب الاتصالات السعودية ، و ناديي الأهلي و الإتحاد ، و تستمر الحملة إلى نهاية العام الجاري .
و تأتي هذه الحملة من باب المشاركة المجتمعية واستشعار المسؤولية، و ترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في البذل والعطاء، وتكامل الجهود بين أبناء الوطن الواحد عسكريين و مدنيين ، كما تهدف إلى نشر التوعية وَثَقَافَة التبرع بالدم في المجتمع ، وما لها من فوائد كثيرة على المتبرع نفسه و المريض المحتاج للدم ، خصوصاً و أن حملات التبرع بالدم شهدت مؤخراً اقبالاً منقطع النظير يظهر الروح الوطنية المعطاءة لأبناء وطننا و دعماً لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي الذين يقدمون أرواحهم و دماؤهم الزكية للدفاع عن الدين و الوطن .
و يهدف مجمع الملك عبدالله الطبي من هذه الحملة الوصول إلى (1000) وحدة دم ، حيث يشارك في هذه الحملة عدد من الكوادر الطبية و الفنية المؤهلة، ستقوم بزيارات ميدانية في مقر أعمال الجهات المشاركة .