9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة جدة توضح حقيقة إجراء مفاوضات لتمويل مشروع المترو

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت أمانة محافظة جدة عدم صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومنها وكالة رويترز حول إجراء أمانة محافظة جدة لمحادثات مع بعض البنوك للمساهمة في تمويل شبكة النقل العام في محافظة جدة, والذي يغطي أكثر من 800 كيلومتر, وغيرها من المعلومات المغلوطة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أنه لم يصدر مؤخرا أي تصريح من أمانة محافظة جدة أو شركة مترو جدة لأي وسيلة إعلامية بهذا الشأن، وأكد البيان على ما سبق وأن تم إعلانه بموافقة اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بمنطقة مكة المكرمة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة برئاسة صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, والذي تضمن اعتماد طرح ثلاث مشاريع لمشاركة القطاع الخاص PPP وهذه المشاريع تعتبر مساندة لمشروع النقل العام بمحافظة جدة وهي: مشروع ترام الكورنيش, ومشروع التاكسي البحري, ومشروع جسر أبحر ، ويتم حالياً استكمال الإجراءات النظامية لطرح تلك المشاريع للمنافسة العامة ، وطالب البيان توخي الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من مصادرها الرسمية.

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