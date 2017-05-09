9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي ولي العهد يعلن تكفله بعلاج وسداد ديون المعلق الرياضي محمد رمضان

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تكفله بعلاج المعلق الرياضي والصحفي محمد رمضان، استجابة للمناشدات التي نُشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناته الصحية والمادية.

وتكفل الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقله إعلاميون اليوم (الثلاثاء)، بسداد ديون المعلق محمد رمضان وعلاجه على نفقته الخاصة.

وكان المعلق الرياضي محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو مع  الفنان فايز المالكي أوضح من خلاله معاناته الصحية والمادية وكيف أقعده المرض على كرسي متحرك، وطلب المساعدة في حل مشاكله، وناشد ولي ولي العهد علاجه وابنته وزوجته على نفقة الدولة وسداد مديونياته.

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