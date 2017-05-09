9 مايو 2017 مـ / موافق 13 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحمار البلدي قادم

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الدجاج بطبيعة الحال سيكتسح الطليعة كثروة ورأس مال بعدما تغيّر أهل الزمان .

فالمزارع المنتجة والبرادات تحمل الخيار الأول لسفرة المستهلك طوال العام، ولذا فإن أقوام الدجاج الهوامير ليس لديهم احتجاج على الاستئثار المؤقت لأهل الأباعر هذه الأيام بالمجد والبروبجندا وإلى مهرجان الإبل أرمي  .

ففي الشهر المنصرم أتمّ عملاق النفط أرامكو بناء مدينة ومتحف للإبل على طرف الرياض وبالتزامن كانت هيئة المرئي والمسموع قد اعتمدت النسخ الأصلية للشيلات المصاحبة لمسيرة الأبل، بينما شرعت القنوات المتخصصة في رفع استعداداتها للتغطية ، والكل كما أذيع ينظر إلى ثمانية وعشرين مليون ريال صُرفت كجوائز للمشاركين أباعرهم والشيّالين أصواتهم وعقائرهم.

حسناً .. بالعودة قليلاً إلى الذاكرة الشعبية في جانبها الحيواني وهذا من الظلم ، فقد كان عيباً على المزارعين وعلى رعاة ومقتني الغنم مهنتهم ، وكذلك كان المزاج يأنف ممن يُربّي البقر أو يأكل لحم الثور أو ابنه الحسيل، بل إن أهل السواحل لم يُستَثنوا من ذلك ، فحرب الشائعات انطلقت بعد أن أخذ السمك طريقه إلى موائد الناس بعد فتح الحجاز وتيّسر أمور النقل الغذائي ، فانتشرت معلومة التسمم لمن يجمع بين السمك واللبن في طعامه وبسبب اللوبي البعيري لَم يبادر مسؤول حكومي أو مدني بنفي الإشاعة حتى قبل عقد من الزمن تقريباً .

إنها القوة وجماعات الضغط البعيرية التي لن يقف أمامها سوى حزب الدجاج الذي انطلق لعالم المال السياسي بمهرجان الدجاج الذي شهده حي الهدية وسط القصيم عبر بيع دجاجة رائعة الجمال بستة عشر ألف ريال . وماهذه سوى إرهاصات البداية !!!

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