9 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جامعة حائل تكرم طالباتها.. قادت إحداهن حافلة إثر إغماء سائقها وسارعت أخرى بإسعافه

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كرّمت جامعة حائل فرع محافظة الغزالة، ‏اليوم (الثلاثاء)، طالبات الجامعة اللاتي أنقذن سائق الحافلة الخاصة بهن، عقب تعرضه لحالة إغماء، أثناء رحلة العودة إلى منازلهن.

وأوضحت الدكتورة حنان آل عامر المشرفة العامة على أقسام الطالبات، أن هذا ديدن بناتنا الطالبات، وقد حرصت الجامعة على إعداد برامج ودورات تدريبية مميزة في مهارات الإسعافات الأولية لهن، وأن ما قمن به يستحق الشكر والتقدير بالمبادرة بالإسعافات الأولية، وقيادة الحافلة بشجاعة في موقف إنساني مشرف.

من جانبهن أكدت الطالبات اللائي أنقذن السائق أن ما قمن به، هو واجب إنساني، وأن الموقف كان يستدعي مساعدة السائق، فيما أعلنت “آل عامر” عن اطلاق عدد من الدورات التدريبية دعمًا وتشجيعًا للطالبات.

يُذكر أن إحدى الطالبات المكرمات وتدعى أشواق الشمري تولت قيادة الحافلة بكفاءة عالية، لإنقاذ سائقها عقب تعرضه لحالة إغماء خلال رحلة عودتها هي و444 من زميلاتها من فرع جامعة حائل بمحافظة الغزالة، وأجرين الإسعافات الأولية للسائق، وتوصيله إلى منزله لنقله إلى المستشفى.

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