11 مايو 2017 مـ / موافق 15 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خلها على مبنى الشايب

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

ايها الوزير القدير هل نشتري الخيام !؟ ام  نبني بيوتاً من الطين  …! وان وجد الطين لم نجد الارض التي نبني عليها احلامنا، وان كانت كالسراب ،  لطالما تمنينا قصوراً ًوفلل … فأصبحت صعبة المنال وتلاشت فلم نجد الوسيله الى الحلم عوضاً عن تحقيقه .. لماذا ياوزير الاسكان ،

اعنيك انت ياوزير الاسكان في مملكة الانسان العربية السعودية ، هل المسألة صعبة الى هذه الغايه !؟ ام ان هذا المواطن المسكين الذي لطالما انتظر تحقيق حلمه في بيت العمر .. بيت يجمعه هو واسرته لايستحق هذا الشئ الذي هو من ابسط حقوقه ، الا يكفي انه ينتظر منذ سنوات ويحسب الحسابات ليجد نفسه فريسة لبنوك وشركات  قد انهكته والفت وجهه من قبل ، فقد تراكمت عليه القروض اللتي لم يأخذها للكماليات بل ليلبي الضروريات ، فهل من الصواب ان تقدموه وجبة شهية لبنوك تحد سكاكين  الجسور المتراكمه ، فيأخذوه لحما … ولايرموه عظما ! بل يبقوه عندهم لكي ينبت اللحم من جديد ويستلذوا باكله من جديد ، هذا هو حالنا مع تلك البنوك الا من رحم ربي ، فارجوا ان يعاد النظر في هذه القضيه وان يعود النظام الى سابق عهده ان لم يكن هناك تطوير يصب في مصلحة المواطن  ، ولنا ان نستشهد بالمثل البدوي الذي يقول : ( خلها على مبنى الشايب ) .

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