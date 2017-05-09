صور | طوارئ في موقع نووي بواشنطن بعد انهيار نفق يحتوي على ملوثات كيميائية

(أنحاء) – متابعات :-
حذرت السلطات الأمريكية مئات العمال في موقع نووي بولاية واشنطن، اليوم (الثلاثاء)، ودعتهم إلى اتخاذ أقصى درجات الحماية، عقب انهيار نفق يحتوي على مواد ملوثة كيميائيًا.
وأوضحت وزارة الطاقة الأميركية أنها أطلقت عمليات الطوارئ، عقب وقوع الحادثة، في بلدة هانفورد الزراعية الصغيرة، جنوبي ولاية واشنطن، وهناك تخوف من حدوث تطورات أخرى، لأن النفق يحتوي على مواد كيماوية ملوثة.
وتلقى العاملون في الموقع، ويقع على بعد 275 كيلومترا شرق مدينة سياتل، أوامر بتهوية المكان بشكل آمن، كما طُلب منهم الامتناع عن تناول الطعام والشراب.