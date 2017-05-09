صور | “أمانة المدينة” تداهم مصنعاً وتتلف 17 ألف مرتبة مقلدة تم تجديدها

(أنحاء) – متابعات :-
تمكنت أمانة المدينة المنورة اليوم (الثلاثاء)، ممثلة بوكالة شؤون البلديات، وبالتعاون مع الفرق الرقابية في بلدية العيون من ضبط قرابة 17 ألف مرتبة مقلدة تم تجديدها في مصنع مخالف.
وأوضح مدير وحدة الرقابة الميدانية براء محروس، أنه بعد التنسيق المشترك داهمت الفرق الرقابية الميدانية المصنع الذي يجهز المراتب في مكان غير مرخص، وغير مطابق للاشتراطات النظامية لتجهيزات المبنى، وقيامهم بتجميع المراتب المهترئة، غير الصالحة للاستعمال وتغليفها وتجهيزها للتوزيع والبيع.
وكشف أنه نتج عن ذلك ضبط 15 ألف مرتبة جاهزة للتصنيع وتم إتلافها , وضبط 1800 مرتبة جاهزة للبيع تم إتلافها, ومصادرة جهازين لتعبئة الهواء, وماكينة تصنيع مراتب, وماكينة لحام , وماكينة تطريز. وتم تسليم المخالفين للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، كما تم التحفظ على موقع المزرعة التي بها المصنع.