أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»افتتاح مكتب الشؤون القنصلية بمحافظة جدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن
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