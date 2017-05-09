أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»بالتعاون مع الهيئة.. شرطة الرياض تطيح بسائق آسيوي اعتدى على فتاة وهددها بنشر صورها
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