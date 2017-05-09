10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بالتعاون مع الهيئة.. شرطة الرياض تطيح بسائق آسيوي اعتدى على فتاة وهددها بنشر صورها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطاحت شرطة الرياض بالتعاون مع فرع هيئة الأمر بالمعروف اليوم “الثلاثاء” بسائق أجرة آسيوي، إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض محمد السبر، إنه تم القبض على أحد المقيمين من جنسية آسيوية يعمل سائق أجرة إثر اعتدائه على مواطنة ومن ثم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها للحصول على مبلغ مالي، وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة وشرطة منطقة الرياض.

وأوضح السبر أنّه تم القبض عليه في فترة وجيزة لم تتجاوز ٧٢ ساعة، وتم استكمال ما يلزم من قبل جهة الاختصاص لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

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