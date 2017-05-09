صور | الأمير متعب بن عبدالله يقلد ذوي شهداء الواجب بالحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز

(أنحاء) – متابعات :-
قلّد الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني بمكتبه بالوزارة اليوم (الثلاثاء)، أسرتي اثنين من شهداء الواجب من أفراد الحرس الوطني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.
ومنح الأمير المتعب الوسام لأفراد أسرتي شهاداء الشرف بالحد الجنوبي، وهما عبيد بن علي النتيفات ابن الشهيد رقيب علي بن عبيد النتيفات، وأحمد بن سعيد البرقاني أخو الشهيد رقيب نايف بن سعيد البرقاني، وذلك بعد صدور الأمر السامي بهذا الخصوص.
وأشاد الأمير متعب خلال اللقاء بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء، مؤكداً أن الوطن يبني آماله على حماة حدوده ودرعه ومصدر قوته، بعد الله، وأن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة ويبذلون الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته.
من جانبهم عبر ذوو الشهداء عن شكرهم لوزير الحرس الوطني على تقليدهم الوسام من الدرجة الثالثة تقديراً لما قدمه أبناؤهم من تضحيات، مؤكدين افتخارهم باستشهاد أبنائهم في ساحات العز والكرامة ذوداً عن بلادنا الغالية.