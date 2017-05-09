10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البيت الأبيض: ترامب يقيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” جيمس كومي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقال جيمس كومي من مهامه على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي FBI.

وأوضح  المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: “وافق الرئيس على توصية وزير العدل ونائب وزير العدل بإعفاء رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي من مهامه”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي الكونغرس بأن كومي ارتكب خطأ فيما يخص البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خلال الإفادة التي أدلى بها الأسبوع الماضي”، حسب رويترز.

وأضاف الـFBI أن عددا قليلا من الرسائل الالكترونية أرسلتها كلينتون لعضو الكونغرس أنتوني وينر عكس ما قال كومي إنها المئات والآلاف من الرسائل الإلكترونية.

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