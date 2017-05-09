صور | على مدار 3 أيام “المندق” تعيش الاحتفاء بالوفد الإعلامي

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز – المندق :-
استقبلت محافظة المندق يوم الخميس الماضي عدد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين ومشاهير برامج التواصل الاجتماعي بدعوة من المركز الإعلامي بمحافظة المندق وأتت هذه الزيارة ضمن خطط المركز وبرامجه المعدة مسبقا والتي لقيت ترحيبا من قبل محافظ المندق صالح بن محمد القلطي ودعما وتوجيها لإيمانه بالدور الكبير الذي يقدمه الشريك الاستراتيجي في صناعة السياحة الداخلية (الإعلام) ونظرا لما تتمتع به محافظة المندق – إحدى محافظات منطقة الباحة وبوابتها الشمالية – من مقومات سياحية جاذبة فقد تمت دعوة رجال الإعلام بكافة أوعيته المختلفة لزيارة هذه المحافظة البكر – المدينة الصحية الثانية على مستوى المملكة – والتي تبحث عن التواجد في خارطة السياحة المحلية واطلاعهم عن قرب على أبرز معالمها السياحية والجغرافية خاصة وأن المحافظة تستعد خلال العام القادم لتنفيذ برنامج سياحي ريفي شتوي في فصل تساقط الأمطار وانتشار الضباب وبرودة الأجواء تناسب مع الإقامة الإبداعية كون هذه الطقوس محفّزة للإبداع وتوالده .
وقد تواجد فريق جيبرز للسيارات في هذه المناسبة حيث تمت دعوة الفريق والذي عُرف عنه أعماله التطوعية نحو حماية البيئة ونشر ثقافة المحافظة عليها بالاضافة إلى الخدمات التسويقية وخاصة فيما يتعلق بجانب السياحة في المملكة حيث قدم الفريق عدد من الاستعراضات المنتشرة في أنحاء المحافظة بقيادة الكابتن صالح المالكي انعكاسا للتسويق المنظم لهذه المحافظة لدعم عجلة التنمية فيها حيث تتمتع المندق كونها المدينة الصحية العالمية والتي أُختيرت من قبل منظمة الصحة العالمية عطفا على مقومات صحية وبيئة واجتماعية ولايتم التسويق لمقومات المحافظة إلا من خلال الإعلام الذي يستطيع نقل الصورة الحقيقية لجمال الطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المندق والتي هي في حاجة ماسة للتواجد الإعلامي من خلال الصور التي تعكس مدى ما تتمتع به من مقومات سياحية.
حيث أعد المركز الإعلامي بالمندق جدول زيارة للضيوف منذ أول لحظة وصولهم حتى مغادرتهم حيث استهل البرنامج باستقبال الوفد الإعلامي قبيل غروب الشمس من يوم الخميس بجولة سريعة على مركز دوس وعقد لقاء تعارف وتقديم مأدبة عشاء بمطعم طلوب الشهير في أعالي جبال دوس تم التوجه بعدها لمقر سكن الوفد استعدادا لاستمرار برنامج اليوم التالي .
وفِي صبيحة يوم الجمعة قام الوفد بزيارة حديقة بلخزمر وأبرز المعالم المحيطة بها والاستعداد لصلاة الجمعة بجامع بن ابراهيم وسط المحافظة ليتم بعدها زيارة متحف سالم بن مرضي ببلخزمر والاطلاع على القطع الأثرية التي يحتويها المتحف والتي تعكس تراث المنطقة عموما ليتم بعدها الانطلاق لزيارة منتزه أصفا الذي يتميز بجريان المياة طوال العام حيث تم تناول وجبة الغداء وأخذ استراحة قصيرة انطلق الوفد بعدها لزيارة منتزه جبل الخلب والوقوف على مشاريع الممشى ومشروع البرج والفراشة فيما تم إعداد وجبة للمأكولات الشعبية والاستعداد للحفل الخطابي والمؤتمر الصحفي المعد بهذه المناسبة والتي تم خلالها تقديم دعوة لجميع الإعلاميين من داخل المنطقة لحضور الحفل حيث قام محافظ المندق باستقبال الوفد فيما ألقى كلمة رحب فيها بضيوف المحافظة ثم ألقى الاعلامي سعود الثبيتي كلمته نيابة عن الوفد الاعلامي مؤكدا تميز المندق موقعا وطبيعة وسكانا ثم ألقى الاعلامي محمد الزهراني كلمة نيابة عن إعلاميي منطقة الباحة شكر فيها محافظ المندق والمركز الاعلامي بالمحافظة على التفوق الإعلامي ثم استمع الجميع لقصيدة شعرية قدمها الشاعر / سعود الخزمري أحد أبناء المحافظة ونالت استحسان الحضور بعدها قام محافظ المندق بتكريم الوفد الإعلامي بعد ذلك أتيحت الفرصة لضيوف المركز بطرح عدد من التساؤلات والاستفسارات التي تهم التنمية في محافظة المندق والتي كانت محل اهتمام المحافظ وأجاب على كافة الاسئلة والمداخلات بعد ذلك كان الجميع مع السهرة فلكلورية للجنة الثقافة والفنون بمحافظة المندق بقيادة (فنان الديرة) علي الزهراني وبمشاركة الشعراء علي البيضاني وعلي اليزيدي وسامي الغامدي ويحيى اللساب وأعضاء فرقة المندق الشعبية حيث شارك الوفد في أداء العرضة الجنوبية واطلع على فلكلورات العرضة واللعب والمسحباني ليتم بها اختتام برنامج اليوم الثاني للوفد .
في صبيحة يوم السبت قام الوفد بجولة عامة لسوق المندق وزيارة سد مدهاس وعدد من المنتزهات بجبل ظهر الغدا وطريق برحرح لينتهي المطاف بزيارة وادي برحرح الشهير حيث التقى الوفد بمدير جمعية البر ببرحرح بندر الزهراني الذي أطلعهم على أبرز المعالم بمركز برحرح وتناول الجميع وجبة الغداء بجوار مياه الوادي الجارية ليودع الوفد محافظة المندق محملين بكم هائل من الصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي ستنشر تباعا على حساب المركز الاعلإمي بالمندق على تويتر .