فيديو | محمد نور معلقًا على إلغاء مباراة اعتزاله: “أقسم بالله لن يهزّوا بي شعرة وسأحضر برشلونة على حسابي الخاص”

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال لاعب نادي الاتحاد السعودي، محمد نور، إنه لا يهتم لقرار إلغاء مباراة تكريمه ولا يعير لها بالاً، مضيفًا: ” أقسم بالله لن يهزّوا بي شعرة وسأحضر برشلونة على حسابي الخاص”.
وخلال مقطع فيديو متداول بين النشطاء، ظهر نور وهو يقود سيارته ويُعقب على قرار إلغاء مباراة اعتزاله، قائلاً: أقول خلوني أروح أتدرب أحسن بلاش أتكلم قسمًا بالله ما تهزوا في شيء.
وتأتي تصريحات “نور” بعد إلغاء مباراة اعتزاله والتي كان مقررًا لها، الخميس المقبل، لاتهامه في قضايا “منشطات”، والتي أبعدته عن الملاعب أكثر من عام، حيثُ صدر القرار من جانب الهيئة العامة للرياضة بعد اتصالات مع اللجنة المنظمة للمباراة.
نور بعد ما سمع قرار إلغاء مباراة الأساطير 😂 #الغاء_حفل_تكريم_محمد_نور pic.twitter.com/1bu3VdrH6W
— انيق . (@Kingmod42) May 9, 2017
هذا المقطع قديم حرام عليكم
ياناس خافو الله لا حول ولا قوة الا بالله