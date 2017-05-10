10 مايو 2017 مـ / موافق 14 شعبان, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سعودية تشكو شقيقها متهمة إياه بحرمانها من الوظيفة واستغلال اسمها في استخراج تأشيرات للعمالة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

رفعت مواطنة بمنطقة حائل دعوى تزوير ضد شقيقها، تتهمه فيها باستغلال اسمها في استخراج تأشيرات عمل بطريقة غير نظامية، والتسبب في حرمانها من الوظيفة وراتب الضمان الاجتماعي وحافز.

وأوضحت المواطنة وتدعى “أم نواف” وهي متزوجة وأم لطفلين، أن أخاها استغل اسمها في تسجيل موقع زراعي دون علمها واستخرج تأشيرات عمالة زراعية بشكل غير نظامي دون موافقتها.

وأضافت أنها راجعت مكتب العمل بحائل وعلمت أن أخاها أنهى إجراءات استخراج التأشيرة بتوكيل وتفويض منها، مؤكدة أنها لم تعطه أي تفويض أو وكالة.

وأشارت إلى أن أخاها قام باستغلالها وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية ما أدى لإيقاف راتبها من الضمان خلال فترة طلاقها من زوجها الأول دون معرفتها الأسباب، وحرمانها من “حافز”، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإنصافها ضد أخيها، حسب “عاجل”.

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